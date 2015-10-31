انفراد.. قناة "إم بى سى مصر" غير مسجلة بالمنطقة الإعلامية الحرة

كشفت عفت عبد العظيم، رئيس المنطقة الإعلامية الحرة، أن المنطقة لا يمكنها التعامل مع قناة إم بى سى مصر ، ولا توجد رقابة من المنطقة الإعلامية الحرة على القناة.

وأضافت رئيس المنطقة الإعلامية الحرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ردا على ما أثير حول اعتزام عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن القناة باختصار "مش تبع المنطقة"، ولا تخضع لقانون الاستثمار بشأن القنوات الفضائية وغير مسجلة بحسب قانون 8 الخاص بالاستثمار وتعديلاته لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.

وكانت قناة إم بى سى مصر بثت فيديو مسيئا للتليفزيون المصرى، ويسخر منه بأداء تمثيلى لـ"أكرم حسنى" الشهير بـ"أبو حفيظة" فى برنامج أسعد الله مساءكم، وهاجمت الأغنية، التى جاءت كلماتها على وزن أغنية الفنانة لطيفة "يبقا أنت أكيد المصرى"، والتى لحنها الموسيقار الكبير عمر خيرت، التليفزيون المصرى، واختارت مشاهد من أحد البرامج القديمة وقدمته باعتباره نموذجا للإعلام المصرى الحالى وقالت: "سهرة من أيام جدى.. فيها فيلم قديم ومصدى.. ويقلك شوف الحصرى فى التليفزيون المصرى.. المصرررررى". وأضافت الأغنية مواصلة الهجوم والسخرية على الإعلام المصرى: "لسه عايشين فى الماضى.. بيعيدوا فى أى كلام فاضى.. وبرامج عمالة بتهرى.. فى التليفزيون المصرى.. .المصرررررى".

ولم تهاجم الأغنية التليفزيون المصرى فقط، وإنما امتدت السخرية للموسيقار الكبير عمرت خيرت، حيث مثله "أبو حفيظة" وهو يتثاءب ويرتشف الشاى وكأنه عجوز فى الثمانين من عمره فى إسقاط رمزى على الإعلام المصرى، وكأنها تريد أن تظهره كإعلام قادم من الماضى ويعانى من الشيخوخة.

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