مراقب جوى: انخفاض سرعة الطائرة الروسية قبل تحطمها سببه عطل مفاجئ

قال المراقب الجوى للرحلة الروسية المنكوبة "ميكيل روبرتسون" من خدمة مراقبة الرحلات الجوية "فلايت رادار 24" فى حوار أجراه مع قناة "بى بى سى" البريطانية إن الطائرة سجلت انخفاضًا كبيرًا فى سرعتها قبل أن يفقدوا إشارتها.

وأضاف "روبرتسون" أن الطائرة الروسية وصلت لارتفاع 31 ألف قدم (9450 مترًا) بعد 23 دقيقة من الطيران، لكنها بدأت تفقد سرعتها بشكل كبير فجأة، لتسقط السرعة من 400 عقدة إلى 62 عقدة، وتختفى الطائرة بعد 20 ثانية، بعد أن فقدت 1500 متر من ارتفاعها خلال دقيقة واحدة فقط.

ورداً على سؤال حول سبب سقوط الطائرة وفقا لرأيه، قال "روبرتسون" إن الطائرة من المحتمل أن تكون قد تعرضت لعطل مفاجئ، أدى إلى سقوطها السريع فى سيناء"، واستبعد "روبرتسون" أن يكون قائد الطائرة قد حاول الهبوط بإحدى المطارات بسيناء، كما كانت قد أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، مشيرًا إلى أن سرعة هبوط الطائرة لا تبدو مخططة، بل هى إثر عطل مفاجئ.

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