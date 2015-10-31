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قناة النهار: مستمرون فى علاج الحالات المرضية الخاصة بـ"صبايا الخير"

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قناة النهار: مستمرون فى علاج الحالات المرضية الخاصة بـ"صبايا الخير" قناة النهار: مستمرون فى علاج الحالات المرضية الخاصة بـ"صبايا الخير"
أكدت قنوات النهار أنها ملتزمة بمساعدة الحالات المرضية الخاصة ببرنامج صبايا الخير، الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، ومستمرة فى تقديم الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع.

وأضافت القناة فى بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الحالات المرضية الخاصة ببرنامج صبايا الخير، فى عهدة القناة.

وكانت قناة النهار أوقفت برنامج صبايا الخير، بالإضافة إلى فتح تحقيق موسع بشأن حلقة فتاه المول، التى أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى.

- قناة النهار تحذف مقاطع حلقة "فتاة المول" من حساباتها على مواقع التواصل
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- رواد مواقع التواصل يحتفون بقرار خالد صلاح بعدم الظهور مع ريهام سعيد الليلة وبيان النهار حول التحقيق معها وتعليق إذاعة "صبايا الخير".."تحديث"
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- خالد صلاح عبر "تويتر": ليس لدى معلومات عن سير التحقيقات مع ريهام سعيد لأن ذلك ليس من اختصاصى فى "النهار" لكننى أثق فى عدالة علاء الكحكى واحترامه للمهنة وللناس
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