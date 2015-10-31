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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش وبندقية خرطوش فى الخانكة

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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش وبندقية خرطوش فى الخانكة تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش وبندقية خرطوش فى الخانكة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزته 7 طرب من الحشيش المخدر وبندقية خرطوش وطلقات نارية.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من المقدم حمادة عبد العزيز رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بالقبض على المتهم "عبد العال م س" 47 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، وعدد 4 طلقات من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر "7 طرب حشيش"، ومبلغ مالى 2080 جنيها وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما تميدا لإحالته للمحاكمة.
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