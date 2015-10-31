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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فتنة الشيعة" لـ 26 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فتنة الشيعة" لـ 26 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فتنة الشيعة" لـ 26 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 3117 لسنة 2013 والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، إلى جلسة 26 نوفمبر لسماع شاهد الإثبات الأول.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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