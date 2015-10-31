تفاصيل آخر اتصال بقائد الطائرة الروسية المنكوبة

أعلن مصدر مسؤول في المراقبة الجوية المصرية، أن آخر اتصال تم مع قائد الطائرة الروسية المختفية من على شاشات الرادار كان وهي على ارتفاع 30 ألف قدم، مضيفاً أن قائد الطائرة اشتكى من وجود عطل بأجهزة اللاسلكي وكان يطلب الهبوط الاضطراري في أقرب مطار.

وقالت مصادر مصرية لـ “العربية.نت” إن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في منطقة قبرص، فيما أكد شهود عيان في سيناء أن الطائرة شوهدت تسقط بوسط سيناء، في منطقة تبعد عن مدينة الحسنة 25 كيلومتراً وهي منطقة جبلية وعرة.

وأكد اللواء عصام خضر، مدير عام مركز العمليات بمحافظة جنوب سيناء، أن الطائرة سقطت فوق منطقة جبل أم حصيرة بمنطقة الكونتيلا، حيث أقلعت في الساعة السادسة و10 دقائق من مطار شرم الشيخ، عائدة إلى بطرسبرغ في روسيا، وتم فقد الاتصال بها على بعد 93 كيلو متراً شمال طابا بعد 24 دقيقة من إقلاعها.