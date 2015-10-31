إحالة صحفيين بجريدة الاخبار للجنايات لإتهامهم بنشر مقالات جنسية

أمر ياسر ربيع مدير نيابة وسط الكلية بإشراف المستشار وائل المحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة بإحالة أحمد ناجي حجازي، صحفي بجريدة أخبار اليوم، طارق الطاهر حنفي، رئيس تحرير جريدة بمؤسسة أخبار اليوم، الى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بنشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء.

وجاء في امر الاحالة للقضية رقم ١٩٥٤ لسنة ٢٠١٥ اداري بولاق ابو العلا، ان النيابة رأت ان الاتهام ثابت على المتهمين وكافي لتقديمهم الى المحكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم ” أحمد ناجي” ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الاداب العامة وحسن الاخلاق والاغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء.

وأثبتت التحريات كتابة المتهم مقال يحتوي على ألفاظ خادشة، وان المته الثاني ” طارق الطاهر” بواجب الاشراف على الجريدة التي يرأسها وايد ذلك عندما سؤل بالنيابة من أنه راجع المقال قال انه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا وانه ماكان ليسمح بنشره اذا قرائه تفصيليلا.

وعلى أثر ذلك تم احالتهما للمحامة الجنائية طبقا للمواد ١٧٨، ٢٠٠ مكرر أ٢ من قانون العقوبات، لانه فييوم ٣ أغسطس لسنة ٢٠١٥ نشر تلمتهم الاول مقالا جنسيا بقصد العرض والتوزيع ببنما اخل المتهم الثاني بواجب الاشراف على المقال محل الاتهام.