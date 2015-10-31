أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصدر بالطيران: السائحون الروس وصلوا شرم الشيخ الأسبوع الماضى

Google+ Print
مصدر بالطيران: السائحون الروس وصلوا شرم الشيخ الأسبوع الماضى مصدر بالطيران: السائحون الروس وصلوا شرم الشيخ الأسبوع الماضى

أرشيفية

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني ان السائحين الروس كانوا قد وصلوا الى شرم الشيخ فى رحلة سياحية الاسبوع الماضي وتم تقسيمهم الي ٦ مجموعات سياحية وتوزيعهم على ٦ فنادق وهي ” سي جاردن ، وفالكون نعمة ، جاردينيا بلازا ، شارم هوليديا ، شارم لكفت ، ورست بلازا ” وتم تجميعهم من الفنادق فى رحلة العودة والتى تحمل رقم 9268 في طريقها الى مدينة سان بطرسبورج ، وأنهو اجراءات سفرهم بصورة طبيعية وتم تصعيدهم للطائرة بعد اجراء الكشف الفني الدوري على الطائرة.

 

قال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات اليوم السبت أن الطائرة الروسية المنكوبة تم فحصها فنيا قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى مطار سان بطرسبرج فى روسيا وتبين صلاحيتها للطيران.

 

وأوضح محجوب الذى تدير شركته مطار شرم الشيخ إنه تم إرسال وفد فنى من الشركة إلى شرم الشيخ للمشاركة فى جمع كل بيانات الطائرة خلال وجودها بمطار شرم الشيخ واللجوء الى كاميرات المطار الخاصة برصد عمليات التفتيش الأمنى والفنى وتزويد الطائرة بالوقود والوجبات ووضع كل ذلك فى ملف وتسليمه لوزارة الطيران ولجنة تحقيق الطيران.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟