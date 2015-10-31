مصدر بالطيران: السائحون الروس وصلوا شرم الشيخ الأسبوع الماضى

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني ان السائحين الروس كانوا قد وصلوا الى شرم الشيخ فى رحلة سياحية الاسبوع الماضي وتم تقسيمهم الي ٦ مجموعات سياحية وتوزيعهم على ٦ فنادق وهي ” سي جاردن ، وفالكون نعمة ، جاردينيا بلازا ، شارم هوليديا ، شارم لكفت ، ورست بلازا ” وتم تجميعهم من الفنادق فى رحلة العودة والتى تحمل رقم 9268 في طريقها الى مدينة سان بطرسبورج ، وأنهو اجراءات سفرهم بصورة طبيعية وتم تصعيدهم للطائرة بعد اجراء الكشف الفني الدوري على الطائرة.

قال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات اليوم السبت أن الطائرة الروسية المنكوبة تم فحصها فنيا قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى مطار سان بطرسبرج فى روسيا وتبين صلاحيتها للطيران.

وأوضح محجوب الذى تدير شركته مطار شرم الشيخ إنه تم إرسال وفد فنى من الشركة إلى شرم الشيخ للمشاركة فى جمع كل بيانات الطائرة خلال وجودها بمطار شرم الشيخ واللجوء الى كاميرات المطار الخاصة برصد عمليات التفتيش الأمنى والفنى وتزويد الطائرة بالوقود والوجبات ووضع كل ذلك فى ملف وتسليمه لوزارة الطيران ولجنة تحقيق حوادث الطيران.