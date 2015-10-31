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الأهلي يفسر سبب استبعاد إيفونا من مواجهة بتروجيت

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الأهلي يفسر سبب استبعاد إيفونا من مواجهة بتروجيت الأهلي يفسر سبب استبعاد إيفونا من مواجهة بتروجيت

فسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سبب استبعاد المهاجم ماليك إيفونا من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت.

الأهلي يستعد لمواجهة بتروجيت يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة تضم 20 لاعبا من الفريق لمواجهة بتروجيت. (طالع التفاصيل)

وغاب ماليك إيفونا عن القائمة بعدما كان قد شارك كبديل أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ متحدثا عن سبب استبعاد إيفونا للصحفيين: "إيفونا ليس مصابا".

وأضاف "استبعاده جاء ة نظر فنية للمدير الفني بيسيرو".

وسجل إيفونا 3 أهداف حتى الآن بقميص النادي الأهلي ولم يفتتح أهدافه بعد في الدوري المصري.

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