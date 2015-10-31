التشكيل - لأول مرة .. مصطفى فتحي أساسيا مع الزمالك أمام الإنتاج

يشارك مصطفى فتحي أساسيا مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم أمام الإنتاج الحربي.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وغاب مصطفى فتحي عن التشكيل الأساسي في مواجهة الزمالك لوادي دجلة وأسوان.

إلا أنه شارك كبديل في المباراتين وكان له دور في فعالية الزمالك الهجومية.

واستقر البرتغالي جوزفالدو فيريرا على تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة الإنتاج والذي شهد وجود مصطفى فتحي كأساسي بدلا من محمد إبراهيم.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر - إسلام جمال - أحمد دويدار - محمد عادل جمعة.

الوسط: معروف يوسف - طارق حامد - مصطفى فتحي - أيمن حفني - محمود عبد المنعم كهربا.

الهجوم: باسم مرسي.