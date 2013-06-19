قبيلة تخطف 11 جنديًا يمنيًا مطالبة بالإفراج عن أحد أفرادها

صنعاء (أ. ف. ب)

أفادت مصادر قبلية، الأربعاء، أن أفراد قبيلة فى اليمن خطفوا فى الساعات الـ24 الأخيرة أحد عشر جنديا يمنيا، بينهم ضابطان بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن فرد فى القبيلة المذكورة سجن لارتكابه جريمة.

وقالت المصادر إن أفرادا فى قبيلة المراقشة فى محافظة ابين (جنوب) خطفوا عقيدين فى الجيش وتسعة جنود ويطالبون فى المقابل بالإفراج عن أحمد المراقشة.

وقال نجل أحمد المراقشة، "نريد الإفراج عن والدى المسجون منذ 2008 مقابل تحرير العسكريين".. وأكد الجيش اليمنى حادث الخطف.. ويشهد اليمن خطفا لجنود أو مواطنين أجانب من جانب قبائل مسلحة تلجأ إلى هذا الأسلوب لتحقيق مطالبها لدى السلطات.