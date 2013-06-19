أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قبيلة تخطف 11 جنديًا يمنيًا مطالبة بالإفراج عن أحد أفرادها

Google+ Print
قبيلة تخطف 11 جنديًا يمنيًا مطالبة بالإفراج عن أحد أفرادها قبيلة تخطف 11 جنديًا يمنيًا مطالبة بالإفراج عن أحد أفرادها

صنعاء (أ. ف. ب)

أفادت مصادر قبلية، الأربعاء، أن أفراد قبيلة فى اليمن خطفوا فى الساعات الـ24 الأخيرة أحد عشر جنديا يمنيا، بينهم ضابطان بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن فرد فى القبيلة المذكورة سجن لارتكابه جريمة.

وقالت المصادر إن أفرادا فى قبيلة المراقشة فى محافظة ابين (جنوب) خطفوا عقيدين فى الجيش وتسعة جنود ويطالبون فى المقابل بالإفراج عن أحمد المراقشة.

وقال نجل أحمد المراقشة، "نريد الإفراج عن والدى المسجون منذ 2008 مقابل تحرير العسكريين".. وأكد الجيش اليمنى حادث الخطف.. ويشهد اليمن خطفا لجنود أو مواطنين أجانب من جانب قبائل مسلحة تلجأ إلى هذا الأسلوب لتحقيق مطالبها لدى السلطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365