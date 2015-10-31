بالفيديو المتحدث الرسمى لهيئة الارصاد الجويه يؤكد سيول على 5 محافظات واضطرابات جويه شديده خلال هذا الاسبوع

اعلن الدكتور وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الارصاد الجويه فى مداخله تلفزيونيه على الهواء مباشره على برنامج ” صباح اون ” والذى يذاع على قناة اون تي في ان جمهورية مصر العربية ستشهد خلال هذا الاسبوع اضطرابات جويه حاده حيث من المتوقع هطول امطار بغزاره على خمس محافظات ومحافظات الوجه البحري , حيث اكد ان الامتار ستهطل بغذاره منذ بدايه يوم الاحد وحتى نهاية يوم الثلاثاء , كما اكد ان المنطقه الشرقية ومحافظة القاهره ومحافظات الوجه البحري ستشهد هي الاخرى امطار غزيره تحديدا يوم الاحد مع اعتدال فى الحراره صباحا مائل للبروده ليلا على كافة الانحاء .

واتبع الدكتور وحيد سعودي نصائحه قائلا ضرورة ارتداء الملابس الثقيله خلال هذا الاسبوع لما يشهده من اضطرابات جويه وتقلبات فى المناخ بشكل كبير قد تؤثر بالسلب على صحة المواطنين بشكل كبير , كما وجه عدة رسائل للمجالس المحليه و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة اتخاذ الاجرائات الازمه وفتح كافة بالوعات صرف الامطار والتاكد على فاعليتها خلال الفترات القادمه .

شبكةعيونالإخبارية

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