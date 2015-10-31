10 معلومات لاتعرفها عن الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء
وثق موقع Airfleets.net وflightradar24.com مشوار الطائرة الروسية وتاريخها التي سقطت اليوم في منطقة الحسنة.
ونوضح لكم أهم 10 معلومات حسب الموقع عن الطائرة من طراز «أير باص» الروسية.
1 ـ عمر الطائرة: 18 عامًا و5 أشهر
2 ـ أول تحليق للطائرة: 9 مايو 1997
3 ـ من طائرات الدرجة الاقتصادية وتستوعب 220 راكبًا
4 - انضمت لأسطول شركة طيران الشرط الأوسط للخطوط الجوية اللبنانية الرسمية، في 27 مايو 1997، وسجلتها باسم «F-OHMP».
5 ـ وفي 29 مايو 2003 اشترتها شركة «أونور»، إحدى شركات الطيران التركي الداخلي، وُسجلت باسم «TC-OAE».
6 ـ وانتقلت للعمل في 15 نوفمبر 2007 ضمن أسطول الشركة الوطنية السعودية Saudi Arabian Airlines، بنفس الاسم.
7 ـ عادت الطائرة إلى «أونور» التركية في 24 يناير 2008، وأوقفت الشركة رحلات الطيران من خلالها في مارس 2012.
8 ـ في 27 أبريل 2012، اشترتها شركة «Kolavia» الروسية، وسجلتها باسم «EI-ETJ».
9 ـ تأسست شركة «Kolavia» في 1993 وتغير اسمها إلى «Metrojet» في 2012، ولتبقى الطائرة الأيرباص مُسجلة بنفس الاسم «EI-ETJ».
10 ـ أجرت الطائرة المنكوبة 7 رحلات إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، في رحلات قادمة وعائدة من موسكو وسان بطرسبرج.