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10 معلومات لاتعرفها عن الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء

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وثق موقع Airfleets.net وflightradar24.com مشوار الطائرة الروسية وتاريخها التي سقطت اليوم في منطقة الحسنة.

ونوضح لكم أهم 10 معلومات حسب الموقع عن الطائرة من طراز «أير باص» الروسية.

1 ـ عمر الطائرة: 18 عامًا و5 أشهر

2 ـ أول تحليق للطائرة: 9 مايو 1997

3 ـ من طائرات الدرجة الاقتصادية وتستوعب 220 راكبًا

4 - انضمت لأسطول شركة طيران الشرط الأوسط للخطوط الجوية اللبنانية الرسمية، في 27 مايو 1997، وسجلتها باسم «F-OHMP».

5 ـ وفي 29 مايو 2003 اشترتها شركة «أونور»، إحدى شركات الطيران التركي الداخلي، وُسجلت باسم «TC-OAE».

6 ـ وانتقلت للعمل في 15 نوفمبر 2007 ضمن أسطول الشركة الوطنية Saudi Arabian Airlines، بنفس الاسم.

7 ـ عادت الطائرة إلى «أونور» التركية في 24 يناير 2008، وأوقفت الشركة رحلات الطيران من خلالها في مارس 2012.

8 ـ في 27 أبريل 2012، اشترتها شركة «Kolavia» الروسية، وسجلتها باسم «EI-ETJ».

9 ـ تأسست شركة «Kolavia» في 1993 وتغير اسمها إلى «Metrojet» في 2012، ولتبقى الطائرة الأيرباص مُسجلة بنفس الاسم «EI-ETJ».

10 ـ أجرت الطائرة المنكوبة 7 رحلات إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، في رحلات قادمة وعائدة من موسكو وسان بطرسبرج.

 

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