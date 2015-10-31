أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إحباط هجوم لميليشيات الحوثى وصالح فى "تعز" باليمن

Google+ Print
إحباط هجوم لميليشيات الحوثى وصالح فى "تعز" باليمن إحباط هجوم لميليشيات الحوثى وصالح فى "تعز" باليمن
أحبط الجيش الوطنى اليمنى بدعم من المقاومة الشعبية، هجوما لميلشيات الحوثى وعصابات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح فى "تبة الكربة" بالربيعى غرب مدينة تعز، عاصمة المحافظة، وتصدى لمحاولة المتمردين التسلل إلى لحج عبر جبال منطقة الوازعية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم السبت، إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة بدأت فى استخدام صواريخ "تاو" المضادة للدروع، للتصدى للمتمردين واستهداف دبابات ومدرعات ميلشيات الحوثى وصالح.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة بدأت عقب إقدام طائرات التحالف العربي، الذى تقوده ، على إلقاء أسلحة نوعية ومساعدات عسكرية للقوات الشرعية فى محافظة تعز -التى تشهد منذ أسابيع مواجهات طاحنة-.

يشار إلى أن طيران التحالف العربى كثف، فى وقت سابق، غاراته الجوية على مواقع ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح فى عدة محافظات، ولاسيما فى منطقة (الجراف شمالى العاصمة صنعاء)، (ومنطقة الخوخة بمحافظة الحديدة)، (ومدينة دمت فى الضالع)(والمخا بتعز).
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة