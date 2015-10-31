إحباط هجوم لميليشيات الحوثى وصالح فى "تعز" باليمن

أحبط الجيش الوطنى اليمنى بدعم من المقاومة الشعبية، هجوما لميلشيات الحوثى وعصابات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح فى "تبة الكربة" بالربيعى غرب مدينة تعز، عاصمة المحافظة، وتصدى لمحاولة المتمردين التسلل إلى لحج عبر جبال منطقة الوازعية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم السبت، إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة بدأت فى استخدام صواريخ "تاو" المضادة للدروع، للتصدى للمتمردين واستهداف دبابات ومدرعات ميلشيات الحوثى وصالح.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة بدأت عقب إقدام طائرات التحالف العربي، الذى تقوده السعودية، على إلقاء أسلحة نوعية ومساعدات عسكرية للقوات الشرعية فى محافظة تعز -التى تشهد منذ أسابيع مواجهات طاحنة-.

يشار إلى أن طيران التحالف العربى كثف، فى وقت سابق، غاراته الجوية على مواقع ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح فى عدة محافظات، ولاسيما فى منطقة (الجراف شمالى العاصمة صنعاء)، (ومنطقة الخوخة بمحافظة الحديدة)، (ومدينة دمت فى الضالع)(والمخا بتعز).

>