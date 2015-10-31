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كيرى: إرسال قوات خاصة إلى سوريا لا يعنى دخول أمريكا الحرب الأهلية

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كيرى: إرسال قوات خاصة إلى سوريا لا يعنى دخول أمريكا الحرب الأهلية كيرى: إرسال قوات خاصة إلى سوريا لا يعنى دخول أمريكا الحرب الأهلية

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إن قرار الرئيس باراك أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا يركز تماما على قتال تنظيم داعش وليس دليلا على دخول الولايات المتحدة الحرب الأهلية السورية.

وأضاف "الرئيس أوباما اتخذ قرارا فى غاية القوة والفعالية والبساطة يتماشى تماما مع سياسته المعلنة بضرورة دحر وتدمير داعش" .

وقال فى إفادة صحفية أثناء زيارة يقوم بها لبشكك عاصمة قرغيزستان "هذا ليس قرارا بدخول الحرب الأهلية السورية وليس عملا يركز على (الرئيس السورى بشار) الأسد وإنما يركز تماما على داعش وعلى زيادة قدرتنا على مهاجمة داعش سريعا."

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