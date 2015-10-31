بالصور.. تشييع جثمان "رضيع" بعد اختناقه بالغاز فى الضفة الغربية

>شيعت اليوم السبت جنازة الطفل الرضيع "رمضان" فى الضفة الغربية فى فلسطين الذى استشهد اختناقا بالغاز نتيجة الاشتباكات الدائرة مع جنود الأحتلال الإسرائيلى.

وقد استشهد الرضيع الفلسطيني الجمعة في بيت لحم اختناقا بالغاز نتيجة قنابل مسيلة للدموع اطلقها جنود اسرائيليون خلال مواجهات جديدة وقعت في الضفة الغربية، في حين قتل فلسطينيان اخران وقالت الشرطة الاسرائيلية انهما حاولا طعن اسرائيليين.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان "الطفل رمضان ثوابتة توفي اختناقا بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي اطلقه الجيش الاسرائيلى بعد ان انتشر في منزل عائلته" في بيت لحم.



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