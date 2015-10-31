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مصادر يمنية: نزوح عشرات السكان من جزيرة سقطرى تحسبا لإعصار شابالا

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مصادر يمنية: نزوح عشرات السكان من جزيرة سقطرى تحسبا لإعصار شابالا مصادر يمنية: نزوح عشرات السكان من جزيرة سقطرى تحسبا لإعصار شابالا

>أفاد سكان محليون فى جزيرة سقطرى اليمنية اليوم السبت بأن العشرات من سكان الجزيرة نزحوا إلى المناطق المرتفعة والجبلية تحسباً لإعصار شابالا.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن غادروا المناطق الساحلية والقريبة من البحر بعد أن شهدت الجزيرة رياحا شديدة وسُحبا ركامية ضخمة كمقدمة لوصول الإعصار.

وأشار السكان إلى أن جزيرة سقطرى تفتقر إلى المقومات الأساسية التى تمكنها من مواجهة الإعصار، ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى الجزيرة وبعض المناطق الجنوبية الشرقية اليمنية مثل "المهرة" و"حضرموت" فى اليومين القادمين.

يشار إلى أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أصدر أمس الجمعة أمراً بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة إعصار شابالا الذى من المتوقع أن يضرب سواحل عدد من المحافظات اليمنية وسلطنة عمان خلال الساعات القادمة.

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