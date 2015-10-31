عشان صحة طفلك سيبك من اللحوم المصنعة واديله ساندوتشات فول بالطماطم

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار اللحوم المصنعة ضمن الأطعمة المسرطنة والتى تشمل اللانشون والبسطرمة والسجق والهامبورجر، وهى من الأطعمة التى تستخدمها الأمهات فى إعداد ساندويتش المدرسة لأطفالها، وقعت العديد من الأمهات فى حيرة يومية مع ساندوتش المدرسة المفضل لطفلها. طبق الفول

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>حول ذلك تنصح دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، بأنه يمكن للأمهات تقديم بدائل من الفول لطفلها بدلا من الأطعمة الأخرى التى تندرج ضمن قائمة اللحوم المصنعة لحمايته من التعرض لإضرار صحية والإصابة بالسرطان . فوائد ساندويتش الفول

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>وتستكمل د.نهى قائلة: "يعتبر طبق الفول المدمس أحد أشهر الأكلات الشعبية التى تميز المصريين وتجهل كثير من الأمهات حجم الفوائد الصحية التى تعود على طفلها من تناول الفول المصرى المدمس فهو أحد مصادر إمداد الطفل بعنصر الحديد، وبالتالى تقل فرص إصابة الطفل بالأنيميا، وكما يحتوى على مضادات الأكسدة التى تقلل فرص إصابته بالسرطان. ساندويتش الفول

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>لذلك تنصح د. نهى بأن تقوم الأم بإضافة بعض الخضراوات الطازجة مثل الطماطم والخيار والخس وقليل من عصير الليمون على ساندويتش الفول لإعطاء الساندويتش طعما يجعل الطفل يرغب فى تناوله بدلا من اللحوم المصنعة الأخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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