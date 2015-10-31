6 نصائح تخلصك من رائحة العرق أهمها خل التفاح والشبة

يعانى الكثيرون من رائحة العرق غير المستحبة "الكريهة"، ويكون ذلك نتيجة تناولهم بعض الأطعمة التى تزيد من نسبة إفراز الغدد العرقية، وهذا ما أكده الدكتور شعبان محمد حسين أخصائى الجلدية والتناسلية.

ويتابع د.شعبان، مؤكدًا أن هناك أسبابًا كثيرة لرائحة العرق منها، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، والسمنة والإصابة باضطراب الغدد والسكر وأمراض الكبد والإكثار من تناول بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل والحلبة.

ويقدم أخصائى الجلدية والتناسلية، بعض النصائح بتجنب ظهور رائحة العرق غير المستحبة، ومنها:

1- الاستحمام بصفة يومية بالصابون وتجفيف الجسم جيدًا.

2- تجنب المناطق المزدحمة.

3- ارتداء الملابس القطنية.

4- البعد عن الأطعمة المسببة لرائحة العرق.

5- إزالة شعر العانة والإبط بصفة دورية.

6- استعمال مزيلات عرق جيدة حيث إن هناك مزيلات تسد مسام العرق وقنوات الغدد العرقية فتسبب حكة والتهاب ودمامل.

وأضاف د.شعبان، مؤكدًا أن من أهم المجربات التى تساعد على إزالة رائحة العرق من الطبيعية هى:

>1- مسح منطقة الإبط والعانة بخل التفاح ثم الاستحمام مباشرة.

2- الدعك بالشبة (حجر الشبة) حيث إن الشبة تحتوى على أملاح الألومنيوم المطهرة وتعمل على تضييق مسام الغدد العرقية.

3- لا ننسى دور حقن البوتوكس التى أثبتت كفأتها فى التخلص من العرق ورائحته.

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