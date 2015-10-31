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«أون تي في» تعتذر عن عرض فيديو غير صحيح لحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء

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أون تي في تعتذر عن الفيديو المنسوب

أون تي في تعتذر عن الفيديو المنسوب

كتب : أحمد يحيي

قدمت قنوات “أون تي في” اعتذاراً عن عرض   غير صحيح لحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

كانت قنوات “أون تي في”، قد نشرت، منذ قليل،  فيديو منسوب للطائرة الروسية التي سقطت، اليوم، في سيناء، على أنه للحظة سقوط طائرة الركاب المنكوبة بمنطقة الحسنة بالعريش، ونقلت عدد من وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية الفيديو المنسوب نقلاً عن ”أون تي في”.

الطائرة من أون تي في

الفيديو المنسوب للطائرة الروسية من “أون تي في”

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت وكالة  «ONA» قد نشرت حقيقة الفيديو بعدما قامت بتقصي صحة الفيديو المنشور، الذي اتضح أنه يعود لحادث قديم لطائرة أمريكية في أفغانستان، ونشرت “أونا” فيديو الحادث الأصلي الذي انتشر عبر موقع يوتيوب منذ أكثر من عامين، وحقق أكثر من 600 ألف مشاهدة.

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الدستور

الوفد

 

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أونا

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