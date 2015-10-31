الطيران المدني: حطام الطائرة منتشر على مساحة كبيرة.. والبحث مستمرًا

صرح رئيس سلطة الطيران المدني، محمود الزناتي، أنه عثر على عددٍ كبير من جثامين ضحايا الطائرة الروسية بموقع الحادث وبينهم ١٧طفلًا، مشيرًا إلى أن عملية البحث ما زالت مستمرة في محيط موقع الحادث خاصة وأن حطام الطائرة منتشرة علي مساحة كبيرة تستدعي بعض الوقت للعثور على باقي الجثامين.

وأضاف بوجود متابعة من داخل غرفة العمليات التي تضم سلطة الطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية عن كثب، وتطورات الحادث لحظة بلحظة، وجارى انتظار وصول فريق التحقيق الروسي الذي سينضم إلى الفريق المصري فور وصوله.

وأضاف أن هناك وفدًا آخر سوف يصل من شركة “آيرباص” المصنعة للطائرة لحضور التحقيقات مشيرًا إلى أن وفد سلطة الطيران المدني الروسي يحمل معه الملف الفني للطائرة الذي يحتوى على كافة المعلومات والبيانات من حيث الصلاحية والتفتيشات التي أجريت على الطائرة إلى الصيانة الدورية التي جرت بالطائرة منذ دخولها الخدمة وحتى سقوطها.