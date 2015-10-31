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حقائق وأسرار لا تعرفها عن «الصندوق الأسود».. لونه برتقالي! (تقرير)

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حقائق وأسرار لا تعرفها عن «الصندوق الأسود».. لونه برتقالي! (تقرير) حقائق وأسرار لا تعرفها عن «الصندوق الأسود».. لونه برتقالي! (تقرير)

قالت مصادر أمنية إنه تم العثور على الصندوق الأسود لطائرة الركاب الروسية المنكوبة التي سقطت صباح اليوم السبت، في منطقة الحسنة، بوسط محافظة شمال سيناء، وعلى متنها 224 راكبا بينهم أفراد الطاقم، مشيرة إلى أنه لم يُعثر بعد على أحياء حتى الآن، في حين أعلنت موسكو الحداد يوم غد الأحد على أرواح الضحايا.

الصندوق الأسود: هو عبارة عن جهاز تسجيل معلومات خاص بأداء الطائرة وظروف الرحلة أثناء الطيران.

وتلزم القوانين الدولية المتفق عليها جميع الرحلات التجارية بحمل جهازي تسجيل معلومات خاصين بأداء الطائرة وظروف الرحلة أثناء الطيران، لتسجيل كل ما يدور بداخل الطائرة.

يعتقد الكثير من الناس أن لون الصندوق هو "اللون الأسود" وهذا خطأ، فلونه برتقالي أو أصفر وذلك لتمييزه بسهولة بين حطام الطائرة.

ما يزال سبب التسمية غامضاً تاريخياً، فقد ذهب البعض أنه سمي باللون الأسود بسبب الكوارث الجوية وحوادث تحطم الطائرات، ويسمى أيضاً "بمسجل معلومات الطائرة"، هناك رأي آخر يعود بالتسمية إلى أن مسجلات المعلومات الأولى نفسها كانت عاتمة اللون وسوداء من الداخل لمنع التسربات الضوئية من تدمير شريط التسجيل كما في غرف التصوير الفوتوغرافي.

منذ الستينات بدأ الإنسان يفكر في جهاز يستطيع تحمل الانفجارات وتحطم الطائرات والنيران وتحمل المكوث في المحيطات وتحمل السقوط من عشرات الكيلو مترات بل الآلاف، ففي عام 1953 كان خبراء الطيران يجاهدون في سبيل معرفة أسباب سقوط عدد من طائرات شركة كوميت التي بدأت تلقي ظلال الشك على مستقبل الطيران المدني برمته وبعد عام اقترح عالم طيران أسترالي، يدعى ديفيد وارن صنع جهاز لتسجيل تفاصيل رحلات الطيران.

وكان الجهاز الأول أكبر من حجم اليد ولكنه يستطيع تسجيل نحو أربع ساعات من الأحاديث التي تجري داخل مقصورة القيادة وتفاصيل أداء أجهزة الطائرة. وأصيب الدكتور وارن بالدهشة عندما رفضت سلطات الطيران الأسترالية جهازه وقالت إنه "عديم الفائدة في مجال الطيران المدني" وأطلق عليه الطيارون اسم "الأخ الكبير" الذي يتجسس على أحاديثهم. ونقل الدكتور وارن ابتكاره لبريطانيا حيث رحب به بحماس، وبعد أن بثت إذاعة بي بي سي تقريرا حول الجهاز تقدمت الشركات بعروضها لتطويره وصناعته. لكن هذا الحجر له أهمية كبيرة ومن خلاله يمكن معرفة أحوال الطائرة.

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