رئيس الجماعة الإسلامية: الموسيقى حلال ولا يوجد دليل على تحريمها

قال الشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الموسيقى حلال ولا يوجد أدلة جازمة لتحريمها.

وأضاف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى مقال حمل عنوان "لماذا لا نختلف": "كنت أقوم على باب الفتوى فى موقعنا الإلكترونى أرسل إلى أحدهم يسأل عن حكم الموسيقى والغناء، وقد أجبت بشىء من التفصيل "أن الموسيقى لم يرد دليل جازم بحرمتها فتبقى على أصل الحل وأنها لا تحرم إلا إذا دخل عليها من خارجها ما يحرمها كأن تكون وسيلة لنشر الفسق أو لنشر المبادئ المخالفة للدين أو ما شابه ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن أغلب التيارات والحركات الإسلامية على رأسهم الدعوة السلفية يفتون بحرمانية الموسيقى.