إخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار فيصل المنهار والمحافظ يبلغ النيابة عن استشارى العقار

قرر الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة إخلاء 3 عقارات أخرى مجاورة للعقار المنهار بمنطقة حسن محمد وذلك حرصاً على ارواح المواطنين.

كما قرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بإنهيار العقار ومراجعة السلامة الإنشائية لها وقد بدأت اللجنة أعمالها اليوم السبت.

وأعلن العادلى فى تصريحات صحفية له اليوم عقب حادث إنهيار احد العقارات بمنطقة حسن محمد أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالمكتب الإستشارى القائم بالإشراف على أعمال الحفر للعقار تحت الإنشاء المتسبب فى الحادث.

وأكد المحافظ أن الجهات الأمنية تقوم حالياً بأعمال بحث عن صاحب الأرض الفضاء المتسبب فى الحادث والقبض عليه بعد هروبه بعد سقوط العقار مشيراً أن صاحب الارض الفضاء حاصل على ترخيص بناء من حى الهرم برقم 289 لسنة 2015 .

وإنتقل لموقع العقار اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء إسماعيل عبدالواحد رئيس حى الهرم والجهات الامنية لإتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة .

من جانبه قال اللواء علاء الهراس نائب المحافظ أن العقار المنهار يقع بحارة سعد زغلول من فاطمة الزهراء وتبين أن العقار مكون من 5 أدوار وتقيم به 5 أسر ولم تحدث إصابات أو وفيات نظراً لخروج الأهالى قبل إنهيار العقار بدقائق وأضاف أن صاحب الارض الفضاء لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة أثناء عمليات الحفر وأنه المتسبب فى الإنهيار.

وكانت العناية الالهية قد أنقذت 5 أسر من الموت قبل إنهيار عقار بمنطقة حسن محمد بمحافظة الجيزة بسبب قيام صاحب أرض فضاء مجاورة بأعمال حفر أدت إلى سقوط العقار بعد خروج المقيمين فيه بدقائق.

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