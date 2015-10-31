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ننشر صور أهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

  • مصر
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تجمع أهالي وأقارب الطائرة الروسية بمطار سانت بطرسبرج وأصابتهم حالة من البكاء والنحيب جراء ما سمعوا من أخبار عن سقوط الطائرة حسب ما نشرته وكالة "ايتار- تاس" الروسية للأنباء وحسابات على موقع توتير.

وأعلنت وزارة الطيران المدني سقوط طائرة مدينة روسية وعلى متنها عدد 217 راكبا و7 أفراد طاقم الطائرة، وكانت الطائرة قد غادرت مطار شرم الشيخ حوالي الساعة 5.58 صباحا بتوقيت القاهرة متوجهة الى مدينة سانت بطرسبرج، واختفت فى الساعة 6.20 صباحا من على شاشات الرادار.

وتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل وبرفقته وزير السياحة إلى موقع سقوط الطائرة بوسط سيناء.

فيما استبعدت مصادر عسكرية أن تكون الجماعات المتطرفة في شمال سيناء وراء حادث طائرة الركاب روسية التي سقطت صباح السبت في منطقة وسط سيناء.

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث لوسائل الاعلام، أن تلك الجماعات لا تمتلك سوى صواريخ حرارية يرجح أن تكون وصلتهم من قطاع غزة عبر الأنفاق أو من ليبيا عبر الدؤوب الصحراوية، وأن هذه الصواريخ لا تتعامل سوى مع أهداف منخفضة مثل المروحيات، لكنها لا تستطيع التعامل مع طائرات إف ١٦ أمريكية الصنع.

وأشارت إلى أن الصندوق الأسود بالطائرة هو الذي سيوضح ملابسات الحادث.

 

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