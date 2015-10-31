تشكيل القمة - مفاجأة كلوب ضد خطة مورينيو ' الأخيرة '

مفاجأة في تشكيل ليفربول من جانب يورجن كلوب. وتغييران في خطة تشيلسي مورينيو. قمة إنجليزية منتظرة. والإثارة قادمة لا محالة.

ليفربول يحل ضيفا على تشيلسي في افتتاح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قمة تلفت الأنظار ليس فقط لأنها تجمع بين ليفربول وتشيلسي. ولكن لأنها "الفرصة الأخيرة لجوزيه مورينيو" مع تشيلسي.

صحف إنجلترا أجمعت على إن مباراة تشيلسي ضد ستوك سيتي في الكأس ومباراة البلوز ضد ليفربول في الدوري هي الفرصة الأخيرة لمورينيو وإلا الرحيل.

تشيلسي خسر من ستوك وودع الكأس. والآن حان وقت لقاء الفرصة الأخيرة أمام ليفربول.

يورجن كلوب المدير الفني للريدز لم يحقق أي انتصار في الدوري الإنجليزي حتى الآن. وما أجمل الانتصار الآن في حالة جاء على تشيلسي.

وغاب عن تشكيل ليفربول أي مهاجم صريح في الفريق على الرغم من تأكيد كلوب بجاهزية كريستيان بينتيكي. إلا أنه فضل الدفع بالبرازيلي روبيرت فيرمنو.

على الجانب الأخر خرج سيسك فابريجاس ونيمانيا ماتيتش من التشكيل الأساسي لتشيلسي وحل جون أوبي ميكيل وأوسكار بدلا منهما.

وفيما يلي تشكيل ليفربول بالكامل:

حراسة المرمى: سيمون مينوليه.

الدفاع: ناثانييل كلاين - مارتن سكيرتل - مامادو ساخو.

الوسط: لوكاس ليفا - إيميري كان - جيمس ميلنر - أدم لالانا - فيليب كوتينيو.

الهجوم: فيرمنو.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي بالكامل:

حراسة المرمى: أسمير بيجوفيتش.

الدفاع: كورت زوما - جاري كاهيل - جون تيري -سيزار ازبيليكويتا.

الوسط: ميكيل - راميرس - إدين أزار - أوسكار - ويليان.

الهجوم: ديجو كوستا