بالفيديو - مكافأة تجديد العقد.. راميرس يضرب ليفربول مبكرا

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي رأي حسام غالي لاعب خط وسط الأهلي عن رأيه في المدير الفني للفريق الأحمر جوزيه بيسيرو.

وكان الأهلي قد تعاقد مع بيسيرو لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق لمدة عام خلفا لفتحي مبروك.

ونجح بيسيرو في الفوز في أول مباراتين له مع الأهلي وذلك على حساب طلائع الجيش وغزل المحلة بهدف دون رد، وهدفين مقابل لا شيء على التوالي.

وتحدث ميدو لبرنامج "الكورة مع الحياة" قائلا:"أتحدث مع صديقي حسام غالي بشكل دائم وأكد أن بيسيرو مدرب جيد".

وأضاف"غالي أكد أيضا أن اللاعبين يشعرون بالراحة مع المدرب البرتغالي".