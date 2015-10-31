“أون تي في” تعتذر عن عرض فيديو غير صحيح لحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء

كتب :أحمد يحيي

قدمت قنوات “أون تي في” اعتذاراً عن عرض فيديو غير صحيح لحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

كانت قنوات “أون تي في”، قد نشرت، منذ قليل، فيديو منسوب للطائرة الروسية التي سقطت، اليوم، في سيناء، على أنه للحظة سقوط طائرة الركاب المنكوبة بمنطقة الحسنة بالعريش، ونقلت عدد من وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية الفيديو المنسوب نقلاً عن ”أون تي في”،

وكانتوكالة «ONA» قد نشرت حقيقة الفيديو بعدما قامت بتقصي صحة الفيديو المنشور، الذي اتضح أنه يعود لحادث قديم لطائرة أمريكية في أفغانستان، ونشرت “أونا” فيديو الحادث الأصلي الذي انتشر عبر موقع يوتيوب منذ أكثر من عامين، وحقق أكثر من 600 ألف مشاهدة.