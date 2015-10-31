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بالفيديو.. لحظة دهس امرأة بسيارة حاولت التظاهر بالنوم على الطريق

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بالفيديو.. لحظة دهس امرأة بسيارة حاولت التظاهر بالنوم على الطريق بالفيديو.. لحظة دهس امرأة بسيارة حاولت التظاهر بالنوم على الطريق
في محاولة لتعطيل حركة المرور والحصول على انتباه الشرطة قررت امرأة مسنة التظاهر بالنوم على الطريق في مدينة ووهو الصينة، لكن لسوء حظها قبل أن تنال أي اهتمام تعرضت إلى حادث خطير وقامت سيارة بدهسها.

وفقا للتقارير المحلية، قال السائق إنه لم يدرك أن المرأة موجودة على الأرض، حيث أظهرت اللقطات أن السائق بعد وقت قصير من الحادث خرج من سيارته لمساعدتها، وقام بنقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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