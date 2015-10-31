بالفيديو.. رجل وامرأة يلقنان «حرامي» علقة ساخنة

تمكن رجل وامرأة من إحباط محاولة سرقة في المترو.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة المثبته في محطة المترو، رجل يقف بجانب رجل آخر وامرأة داخل القطار وعندما وقف القطار في المحطة قام بخطف حقيبة المرأة وركض مسرعا ليركضا خلفه وقاما بالإمساك به وتلقينه علقة ساخنة ليسقط على القضبان مغشيا عليه.

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