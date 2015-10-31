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بالفيديو.. امرأة تسرق سوار ذهب بطريقة ماكرة

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بالفيديو.. امرأة تسرق سوار ذهب بطريقة ماكرة بالفيديو.. امرأة تسرق سوار ذهب بطريقة ماكرة
استطاعت امرأة إيرانية سرقة سوار ذهب من متجر للمجوهرات بطريقة ماكرة اعتمدت على مغافلة البائع وخداعه أثناء تواجدها للشراء بصحبة شاب.

ولجأت المرأة إلى إخراج القطعة الذهبية من حافظة العرض الخاصة بها لبعض الوقت حتى ينساها البائع، وبمجرد إعادة الأخير للحافظة إلى مكانها التقطتها اللصة وارتدتها في يدها لتنصرف بها.
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