بالفيديو والصور.. امرأة عربية تتفوق على أوباما عبر «انستجرام»

استطاعت العربية هدي قطان التفوق على الرئيس الأمريكي بارك أوباما، في عدد متابعيها على "إنستجرام" لتكون في المرتبة السابعة والثمانين للشخصيات الأكثر متابعة حول العالم، وأصبحت الأشهر في عالم التجميل بعد إطلاقها الرموش الصناعية.

ورغم التحديات التي واجهتها لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبير في نجاحها، حيث إنها تهتم بهويتها العربية لذلك سميت مجموعتها "هودا بيوتي".

ووفقا لما نشرته "سي أن أن" العربية، قالت هدى أن المنافسة مع الأسماء الأخرى ليست بالأمر السهل إلا أننا "نرغب في أن نصبح الاسم الأول في عالم الجمال ليس بالاستخدام فحسب، بل بالتأثير على النساء حول العالم أيضا".