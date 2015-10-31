رئيس الوزراء يتابع نقل 15 جثة لضحايا الطائرة من مطار كبريت لمشرحة زينهم

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون له إلى مطار كبريت حيث اجتمع مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى، ومع قائد القوات الجوية، واطلع على إجراءات إخلاء 15 جثة تم نقلها بالطائرات توطئة لنقلها إلى مشرحة زينهم بالقاهرة.

وقام الفريق الطبى بترقيم الجثامين التى تم العثور عليها فى موقع الحادث، للبدء فى أخذ العينات اللازمة، وكافة الإجراءات لتيسير التعرف على الجثث.

وجدير بالذكر أنه من واقع الكشوف الرسمية فقد كان على متن الطائرة 214 راكبا من روسيا و3 من أوكرانيا منهم 138 سيدة و62 رجلا و17 طفلا.

وكانت الطائرة من طراز إيرباص 321 والتى يصل عمرها إلى 18 سنة قد وصلت شرم الشيخ يوم 30 /10/2015 الساعة 5.30 مساء أمس وغادرت اليوم فى تمام الساعة 5.58 صباحاً.

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