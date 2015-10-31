وزيرة دفاع ألمانيا تؤكد للسيسى اهتمام برلين بتعزيز التعاون العسكرى مع مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بمقر إقامته بالمنامة وزيرة الدفاع الألمانية الدكتورة أورسولا فون دير ليان التى تشارك فى اجتماعات "حوار المنامة".

وقال السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية ، إن الوزيرة الألمانية أشادت بما حققته زيارة الرئيس إلى برلين فى شهر يونيو الماضى من نتائج إيجابية ساهمت فى دفع علاقات التعاون بين البلدين قدماً.

وأكدت على اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر فى المجال العسكرى إلى جانب المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك فى ضوء أهمية مصر المحورية فى الشرق الأوسط ودورها فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

ورحب الرئيس من جانبه بوزيرة الدفاع الألمانية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات. وعبر الرئيس عن تقديره لموقف ألمانيا المؤيد للإجراءات التى تتخذها مصر فى سبيل دفع مسيرة البناء والتنمية الشاملة، مشيداً بالجدية التى تعمل بها الشركات الألمانية فى مصر.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. وتناول أيضاً المستجدات الخاصة ببعض القضايا الاقليمية وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

>وأضاف السفيرعلاء يوسف أن الرئيس توجه عقب ذلك إلى مطار المنامة، بصحبة الأميرسلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.

و عبر الرئيس عن تقديره للبحرين قيادةً وشعباً لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالمكانة المتميزة التى يتمتع بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى قلوب المصريين.

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