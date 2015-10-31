طائرات روسية تقلع من موسكو للمشاركة فى نقل ضحايا الطائرة المنكوبة بسيناء

أقلعت الطائرات الروسية التى ستشارك فى عملية نقل ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة من موسكو فى طريقها إلى سيناء، لمكان الطائرة الروسية المنكوبة، وذلك حسبما بثته قناة "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أن السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أعلن عن تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الطيران المدنى، والسياحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدفاع، والخارجية، وهيئة الإسعاف.

وأضاف أنه تم توجيه 50 سيارة إسعاف إلى منطقة الحطام لنقل أى جرحى وحالات الوفاة، هذا بالإضافة إلى عمليات الإخلاء التى تتم بالطائرات من الموقع إلى مطار ألماظة ومطارات أخرى بالقرب من القاهرة، حيث سيتم نقل أى جرحى لمستشفى معهد ناصر ودار الشفاء، والجثامين إلى مشرحة زينهم، وقد تم بالفعل توجيه سيارات الإسعاف.

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