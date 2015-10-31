وزير التعليم يشطب 42 مدرسا فى زيارة مفاجئة للمدرسة الميكانيكية بميت غمر

شدد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، على الانضباط داخل المدارس وحضور المدرسين فى طابور الصباح.

جاء ذلك أثناء زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم لمدرسة الميكانيكية بدقادوس بميت غمر محافظة الدقهلية، والمدرسة الإعدادية، حيث قرر الشطب على 42 مدرسا بمدرسة الميكانيكا لعدم وجودهم فى طابور الصباح.

كما شدد الشربينى على تسجيل الغياب بدقة يوميا على مستوى مدارس المحافظة فى الدفاتر وعلى موقع الوزارة، وانضباط جميع العاملين من الطابور حتى خروج آخر تلميذ، كما سجل وزير التربية والتعليم بعض المخالفات بمدرسة الإعدادية بنين بدقادوس، وأنهى زيارته المفاجئة سريعا واتجه إلى محافظة الشرقية.