محافظ السويس: طوارئ بالمستشفيات لاستقبال ضحايا حادث الطائرة الروسية

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات السويس، تحسبا لاستقبال مصابى حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء.

واستدعى المحافظ جميع الاطقم الطبية بمستشفى السويس العام، ومستشفى التأمين الصحى، ومستشفى القوات المسلحة استعدادا لاستقبال مصابى الطائرة الروسية.

وقد تم فتح غرفة العمليات بالديوان العام القديم للمحافظة برئاسة السيد السكرتير العام، لمتابعة كل الأمور المتعلقة بالحادث، وتلقى التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

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