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بدء التشغيل التجريبى لنفق المنشية الجديد ببنها

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بدء التشغيل التجريبى لنفق المنشية الجديد ببنها بدء التشغيل التجريبى لنفق المنشية الجديد ببنها
بدأت صباح اليوم أعمال التشغيل التجريبى لنفق المنشية الجديد بمدينة بنها، حيث تم فتح النفق لسير حركة السيارات والمواطنين.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، فى بيان له اليوم، إن نفق المنشية الجديد تم انشاؤه بتكلفة اجمالية 45 مليون جنيه لربط بنها القديمة بالجديدة ورصف الطرق وشوارع المنطقة وانارتها بالكامل مشيرا إلى أنه سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في توسعة نفق سعد زغلول القديم ليعمل في الإتجاهيم في إطار المخطط الموضوع لإعادة تاهيل مداخل ومخارج العاصمة والشوارع الرئيسية من جديد لإستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة.

وأضاف المحافظ أن حزمة المشروعات الجديدة التي تشهدها عاصمة القليوبية تعد الأهم والاخطر في تاريخ بنها موضحا أن هذه المشروعات بالكامل قد تم تمويلها من خارج الخطة الإستثمارية للمحافظة وهو ما كان يمثل التحدي الاكبر في عمليات التنفيذ.

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مصر 365