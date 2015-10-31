بالصور.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية فى أسوان

بدأت صباح اليوم السبت، الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة أسوان، وذلك من خلال استهداف تطعيم 368 ألفا و328 طفلاً وطفلة، من سن 9 شهور إلى 10 سنوات، حتى 21 نوفمبر المقبل.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان له اليوم، أن إستراتيجية التطعيم لهذه الحملة ستتم وفقاً لخطة تنفيذية شاملة للحملة على مستوى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعايا الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.

وأضاف حنفى، أن الحملة سيشارك فيها 417 فريقا طبيا، لافتاً إلى أنه تم عمل خطة لكل فريق لتطعيم جميع الأطفال داخل المدارس والوحدات، مع توفير جرع التطعيم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة، بجانب توفير كراسات للفرق لتسجيل المتطعمين.



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