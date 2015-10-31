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"ملتقى تعليمى" بالفيوم لعرض مشاكل التلاميذ والعاملين بمديرية التعليم

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"ملتقى تعليمى" بالفيوم لعرض مشاكل التلاميذ والعاملين بمديرية التعليم "ملتقى تعليمى" بالفيوم لعرض مشاكل التلاميذ والعاملين بمديرية التعليم
شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اليوم للمرة الأولى، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة انعقاد "الملتقى التعليمى" برئاسة الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وحضور كل القيادات.

تم عقد اللقاء الأول صباح اليوم بقاعة المسرح بديوان المديرية، وتم خلاله عرض 15 مشكلة من بينها مشكلات الموظفين التى تختص بتأخر الترقيات وإلغاء انتدابهم، وطلبات الانتقال من مدرسة لأخرى، بالإضافة إلى عدد من مشكلات التلاميذ وأولياء الأمور وخاصة طلبات نقل التلاميذ لمدارس قريبة أماكن إقامتهم.

وقال الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها لاستقبال وعرض ومناقشة شكاوى الجماهير والعاملين فيما يخص العملية التعليمية من أجل سرعة وضع الحلول المناسبة بعد فحص جميع المشكلات التى تعرض خلال الملتقى وفق القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للعمل ووعد وكيل الوزارة بحل جميع المشكلات بمنتهى الشفافية، وبما يخدم الطلاب وصالح العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الجميع.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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