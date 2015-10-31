تحرير 6 محاضر حرق مخلفات زراعية و8 محاضر لمخالفات بيئية بأسيوط

أكد بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، بدء أعمال اللجنة المكلفة بمواجهة حرق المخلفات الزراعية والمشكلة من جهاز شئون البيئة والزراعة والوحدة المحلية للمرور والمتابعة وضبط عملية حرق المخلفات.

وأوضح بدرى عبر بيان اليوم، أنه تم تحرير 6 محاضر بيئية لحرق مخلفات بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية خلال الأسبوع الماضى للحد من ظاهرة إنتشار الدخان وتكون السحابة السوداء والتأثير على الصحة العامة.

أضاف البيان أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، شددد على ضرورة التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية بكل حسم دون تهاون من قبل جميع رؤساء المراكز بكافة المحافظة والتى تضر بصحة المواطنين وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة الأمر الذى يجعل حرق هذه المخلفات جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أضاف بدرى انه تم تحرير 8 محاضر أخرى لمخالفات بيئية كما تم المرور على الوحدات الصحية لمتابعة أداء العمل بها حيث تم المرور على الوحدات الصحية بقرية بنى صالح وبنى إدريس والصبحة والمنشأة الصغرى والتمساحية وتم إحالة المقصرين للتحقيق ومجازاتهم.

>