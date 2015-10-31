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في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر.. لعنة سقوط الطائرات «البطوطي والروسية» (تقرير)

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في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر.. لعنة سقوط الطائرات «البطوطي والروسية» (تقرير) في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر.. لعنة سقوط الطائرات «البطوطي والروسية» (تقرير)

سقطت طائرة روسية اليوم السبت، تقل أكثر من 220 راكبا، في منطقة الحسنة وسط سيناء، ولم يعلن حتى وقت كتابة هذا التقرير، أي أرقام حول عدد الضحايا، أو أسباب سقوطها.

ويذكرنا هذا الحادث بسقوط الطائرة المصرية المعروفة إعلاميا باسم "طائرة البطوطي" في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر 1999، قبالة ساحل ماساتشوستس الأمريكي بعد نحو ساعة من إقلاعها، حيث لم ينجو أحد من ركابها الذين كان عدد 217 راكبا.

الطائرة الروسية التي سقطت اليوم في سيناء من نوع «إيرباص 321»، وتتبع شركة «كوجاليم أفيا»، في حين كانت الطائرة المصرية من طراز «بوينج بي 767- 300»، وتتبع شركة « للطيران».

وتحمل الطائرة الروسية على متنها 224 راكبًا، فيما نقلت مصادر أنه تم استخراج 100 جثة، لافتة إلى سماع أصوات ناجين، فيما أقلت الطائرة المصرية المنكوبة 217 شخصًا، قُتلوا جميعًا بعد تحطم الطائرة.

وأقلعت الطائرة «إيرباص 321» من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية عند الساعة 6.21 دقيقة بتوقيت موسكو وفُقد الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها.

في الوقت الذي قيل فيه، عام 1999، إن طائرة «مصر للطيران» تأخر إقلاعها ساعتين ثم تحطمت قبالة ساحل ماساتشوستس الأمريكي بعد نحو ساعة من إقلاعها، بعدما كانت في طريقها إلى القاهرة، ولم ينج في الحادث أي من الركاب، وكان يتكون طاقمها من أحمد الحبشي وجميل البطوطي وعادل أنور ورؤوف محيي الدين.

وذلك وسط اتهامات للسلطات الأمريكية بإسقاطها لكونها كانت تقل عسكريين وخبراء مصريين، بينما اتهمت واشنطن الطيار جميل البطوطي بالانتحار وإسقاطها عمدًا بسبب ترديده عبارة: «توكلت على الله».

موجز التحقيق الذي وافقت عليه مصر للطيران لخلص تقرير مجلس سلامة النقل الوطني للولايات المتحدة (بدعم من إدارة الطيران الاتحادية ومكتب التحقيقات الفدرالي وبوينغ، وخفر سواحل الولايات المتحدة) أن سبب الحادث نتيجة لمداخلات التحكم في الطيران لمساعد الطيار جميل البطوطي الذي تعمد إسقاط الطائرة.

فهل ستكون أسباب سقوط الطائرة الروسية هي نفس أسباب سقوط الطائرة المصرية؟ أم أن يوم 31 أكتوبر هو لعنة الطائرات.. هذا ما ستحدده التحقيقات حول الواقعة.

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