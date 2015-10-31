ما هو السبب الحقيقي وراء تصويت مصر لصالح اسرائيل في الامم المتحدة ؟ و هل اصبحت القاهرة مصدر دعم لتل أبيب ؟

بعد فوز اسرائيل بعضوية في لجنة الامم المتحدة من اجل الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي و التي مقرها الان في فيينا , ثارت العديد من التساؤلات حول كيفية فوز اسرائيل بالمقعد , و كيف صوتت لصالح اسرائيل كافة الدول العربية ما عدا قطر , و الاخص ان حمهورية مصر العربية كانت في مقدمة الذين صوتوا لصالح اسرائيل .

و بالرجوع الى بداية الامر و ترشح ثلاث دول عربية لطلب هذه العضوية اضافة الى اسرئيل و احدى الدول الاخرى , هو ما دفع مصر الى طلب ترشح كل دولة بمفردها و التصويت لها منفردة , و هو الامر الذي رفضته امريكا بشدة , و عملت على ترشح الخمس دول معا في نفس الورقة فاما ان يكون القبول للدول الخمس معا او رفضهم معا , لتضع الدول العربية في مأزق حرج لا تحسد عليه .

و بالطبع اتجهت الدول العربية الى مقاطعة التصويت نهائيا , و لكن بدأت عملية الضغط من الثلاث دول العربية المشاركه في التصويت ان تقوم الدول العربية بالتصويت من اجل مصالح الدول الثلاث المترشحه و التي اضطرت الدول العربية للتصويت لها تحت الضغط .

و لكن ما اثار الغضب في داخل الوفود العربية و هو قيام قطر و هي احد الدول الثلاث التى مارست ضغوطا علي الدول العربية من اجل المشاركة و التصويت , امتنعت في شو اعلامى عن التصويت من اجل اسرائيل .

شبكةعيونالإخبارية

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