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عاجل : سماع اصوات استغاثه من داخل حطام الطائره الروسيه المنكوبه اليكم تفاصيل ما حدث

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عاجل : سماع اصوات استغاثه من داخل حطام الطائره الروسيه المنكوبه اليكم تفاصيل ما حدث عاجل : سماع اصوات استغاثه من داخل حطام الطائره الروسيه المنكوبه اليكم تفاصيل ما حدث

بعد ان اعلنت الحكومه المصريه صباح اليوم تحطم طائره روسيه تقل سياح روسيين وذلك فوق جزيرة سيناء ،
نقلت قناة العربيه منذ وقت قليل عن مصدر امنى انه امكن من سماع اصوات ركاب محاصرين فى جزء من الطائره المنكوبه فى سيناء ، واضاف ان الطائره الروسيه انقسمت الى جزئين وتم الوصول الى جثث اطفال وركاب اخرين.
ومن جهه اخرى قال مصدر امنى اليوم فور وصوله لموقع تحطم الطائره ل”رويترز” ان طائرة الركاب الروسيه تحطمت بشكل تام ،  وانه على الاغلب كل من كانوا بداخل الطائره لقوا مصرعهم .
وجدير بالذكر ان الطائره المنكوبه بسيناء كان على متنها 217 راكب من بينهم 17 طفلا ، هذا بخلاف الطاقم الخاص بالطائره وهم 7 اشخاص ، وكانت الطائره قد اقلعت من مطار شرم الشيخ وفى اتجاهها الى مدينة سان بطرسبرغ ، وقد تم فقدان الاتصال بالطائره ثم اعلن سقوطها بعد حوالى 23 دقيقه من اقلاعها حسب ما افادت المصادر الامنيه، وجارى حاليا نقل جثث الضحايا جوا الى مدينة القاهره .

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