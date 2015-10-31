البنا حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح عن أسماء حكام مباريات اليوم السبت في الأسبوع الثالث لدوري القسم الأول، وجاءت كما يلي:

غزل المحلة × وادي دجلة: أمين عمر ويعاونه مصطفى حسين وإيهاب عويس، وأيمن النجار حكماً رابعاً.

إنبي × المصري: محمد عادل ويعاونه هاني العراقي ومعتز مصطفى، وأحمد مقبل حكما رابعاً.

مصر المقاصة × سموحة: محمد الصباحي ويعاونه أحمد مصطفى ومحمد عزازي، وأحمد صالح روبش حكماً رابعاً.

الاتحاد × المقاولون: وليد عبد الرازق ويعاونه أحمد فوزي وأحمد شاهين، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً.

الزمالك × الإنتاج الحربي: محمود البنا ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، وبدوي حميدة حكماً رابعاً.