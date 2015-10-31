المرصد السورى:المعارضة تهاجم "داعش "بدعم من طيران التحالف الدولى

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ، إن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية المعارضة السورية ، شنت هجوما جديدا على تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى شمال شرق البلاد، بدعم من طيران التحالف الدولى الذى تقوده أمريكا.

وأضاف مدير المرصد رامى عبدالرحمن، الذى يتخذ من لندن مقرا ، حسبما ذكرت قناة " سكاى نيوز عربية " - اليوم السبت - ، أن " المعارضة السورية أعلنت فى بيان مصور بدء حملة تحرير الريف الجنوبى لمدينة الحسكة، الذى يسيطر عليه تنظيم "داعش الإرهابى ، وأنها ستستمر فى عملياتها حتى تحرر كافة المناطق المحتلة فى الحسكة من قبل "التنظيم" ، وإعادة الأمن والاستقرار إليها".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم القوات المنضوية تحت لواء الائتلاف السورى المعارض ، وتسعى لتعزيز هذا الدعم من أجل التصدى لتنظيم "داعش "الذى استنزف قدرات المعارضة.

>وأعلنت واشنطن - أمس الجمعة - عن عزمها إرسال عشرات من المستشارين العسكريين من أفراد القوات الخاصة لدعم المعارضة السورية، فى شمال سوريا.

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