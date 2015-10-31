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بالصور.. فتاة بريطانية تقهر الصدفية بالرقص

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بالصور.. فتاة بريطانية تقهر الصدفية بالرقص بالصور.. فتاة بريطانية تقهر الصدفية بالرقص
الصدفية من الأمراض الجلدية المزمنة التى تمثل الحالة النفسية السيئة، أحد أهم عوامل وأسباب الإصابة بها، وقد يساهم تحسن الحالة النفسية فى الشفاء من هذا المرض.

وهو ما أكدته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقريرها عن فتاة بريطانية تبلع من العمر 24 عاما، تغلبت على مرض الصدفية بالرقص.

وكانت Rhiannon، أصيبت بمرض الصدفية منذ الطفولة فى سن التاسعة من عمرها بعد طلاق والديها، حيث بدأت القشور الحمراء تغطى أذنيها ثم وجهها وفروة رأسها، مما جعلها موضعًا للسخرية القاسية من قبل أصدقائها فى المدرسة.

وحسبما جاء فى التقرير، تقول الفتاة إنه على الرغم من القشور التى غطت وجهها إلا أنها لم تيأس يوما وكانت دائمًا إيجابية، وقررت أن تتغلب على المرض بتحقيق حلمها باللجوء للرقص فى السنة الثالثة بالجامعة، لإعادة ثقتها بنفسها وللتغلب على انتشار المرض، حيث أصبحت لا تبالى بشىء.

وأكدت Rhiannon أنها حاولت مقاومة المرض والسيطرة على الصدفية ومنع انتشارها من خلال العلاج بالأشعة الفوق البنفسجية والنظام الغذائى والكريمات المهدئة، إلا أن الحل الوحيد الذى جعلها تسيطر على المرض هو لجوءها للرقص الذى جعلها أكثر هدوءا ولا تحمل الكثير من الهموم على أكتافها.

وأكدت Rhiannon، الفتاه التى تعانى من الصدفية، أن وجود جسم صحى يدل على وجود عقل سليم وتفكير إيجابى، كما أنها أصبحت جزءا من المجتمع وتدعم المرضى الذين يعانون من المرض، ولا تستطيع أن تتخيل حياتها بدون رقص، وتتم السيطرة على المرض دون أن ينتشر .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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