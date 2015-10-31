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أحدث الجرائم المؤلمة | العثور علي عريس وعروسة مذبوحين في ليلة زفافهما ، سر أخطر الجرائم ولغز السكين

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أحدث الجرائم المؤلمة | العثور علي عريس وعروسة مذبوحين في ليلة زفافهما ، سر أخطر الجرائم ولغز السكين أحدث الجرائم المؤلمة | العثور علي عريس وعروسة مذبوحين في ليلة زفافهما ، سر أخطر الجرائم ولغز السكين

وقعت أمس جريمة وحادثة مأساوية مروعة وذلك في نجع أبو هيف بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، فقد تم العثور علي جثث زوجة وزوجة حديثي الزواج ، بل هما عروسان فارقا الحياة في أول أيامهما ، حيث عثر أهالي وأقارب العروسين في أول زيارة لهما علي العروسة مذبوحة في شقتها وذلك عندما اقتحموا الشقة في التاخر في الرد عليهم فوجدوا جثة العروسة ملفاة علي الأرض وقد ذبحت وعندما بحثوا عن العري وجدوه في غرفة أخري أيضا جثة هامدة ومقتول بالعديد من الطعنات وهو عاري تماما ووجدوا بيده سكين .

علي الفور  تلقي مدير أمن محافظة البحيرة بلاغاً بتلك الحادثة من مدير المباحث بالمنطقة يثبت فيه بالعثور علي كل من الزوج ذو ال 20 عاما وهو عامل وزوجته ذو ال 16 عاما ، مقتولين داخل شقتهما وهما حديثي الزواج ، أمر السيد مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق من البحث الجنائي تحت اشراف رئيس المباحث الجنائية ومدير الادارة للتحقيق في الحادث ومعرفة المتسبب في تلك الجريمة في أسرع وقت.

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