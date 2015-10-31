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وصول وفد من «الطيران الروسي» للوقوف على ملابسات الطائرة المنكوبة

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وصول وفد من «الطيران الروسي» للوقوف على ملابسات الطائرة المنكوبة وصول وفد من «الطيران الروسي» للوقوف على ملابسات الطائرة المنكوبة

الطيران المدني الروسي

صرح مصدر مسئول بسلطة الطيران المدني إنه من المقرر أن يصل وفد من سلطة الطيران المدني الروسي خلال الساعات المقبلة؛ للأطلاع على التحقيقات التي تجرى للوقوف على ملابسات حادث الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت في شمال سيناء.

وأضاف المصدر أن هناك وفدًا آخر سوف يصل من شركة “آيرباص” المصنعة للطائرة للإطلاع على التحقيقات مشيرًا إلى أن وفد سلطة الطيران المدني الروسي يحمل معه الملف الفني للطائرة الذي يحتوى على كافة المعلومات والبيانات من حيث الصلاحية والتفتيشات التي أجريت على الطائرة إلى الصيانة الدورية التي جرت للطائرة منذ دخولها الخدمة وحتى سقوطها.

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