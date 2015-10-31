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«الطيران» تنفي وجود خبراء عسكريين على متن الطائرة الروسية

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«الطيران» تنفي وجود خبراء عسكريين على متن الطائرة الروسية «الطيران» تنفي وجود خبراء عسكريين على متن الطائرة الروسية

 

أسر ضحايا الطائرة الروسية

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، بأن فريق تحقيق الحوادث الخاص بالوزارة قد وصل لموقع تحطم الطائرة لمعاينتها والبحث عن الصندوقين الأسودين الخاصين بالرحلة وبدء التحقيق في الحادث.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الطيرن محمد رحمه، أن كل من على أفراد الطائرة كانوا سياحًا، نافيًا أن وجود خبراء أو عسكريين على متن الطائرة قبل تحطيمها.

وأعلنت وزارة الطيران المدني عن سقوط طائرة مدنية روسية وعلى متنها 217 راكب و7 أفراد طاقم الطائرة.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار شرم الشيخ حوالي الساعة 5.58 صباحا بتوقيت القاهرة متوجهة الى مدينة سانت بطرسبرج. واختفت فى الساعة 6.20 صباحا من على شاشات الرادار.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن طائرات القوات المسلحة، رصدت حطام الطائرة بالقرب من منطقة الحسنة في منطقة جبلية بوسط سيناء.

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